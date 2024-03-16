Асадов и Кобахидзе обсудили вопросы стратегического партнерства

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Состоялась встреча премьер-министров Грузии и Азербайджана Али Асадова и Ираклия Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе и Али Асадов обсудили вопросы стратегического партнерства, углубление торгово-экономических отношений, совместные региональные проекты, развитие Среднего коридора, в том числе с точки зрения грузоперевозок, дату следующего заседания грузино-азербайджанской межправительственной экономической комиссии.

Кобахидзе подтвердил готовность Грузии продолжать способствовать процессу обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, а также пригласил Асадова с официальным визитом в Грузию.