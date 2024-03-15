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Программа визита Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению

Программа визита Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17-19 марта посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

17 марта Столтенберг проведет в Баку переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, 18 марта – министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

В тот же день Столтенберг отправится в Тбилиси, где встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

19 марта Столтенберг посетит Ереван, где встретится с президентом Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

В тот же день генеральный секретарь НАТО выступит с совместным заявлением для прессы с премьер-министром Армении.

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