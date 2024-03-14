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Анкара и Москва обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Анкара и Москва обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин провел в Анкаре консультации с турецким коллегой Бураком Акчапаром по темам дипломатического урегулирования конфликта на Украине и обстановки на Южном Кавказе. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Обсуждена тематика украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

Там также сообщили, что стороны сопоставили взгляды на положение дел на Южном Кавказе, «акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов».

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