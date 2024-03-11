Франция обошла Россию в рейтинге основных экспортеров оружия

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Экспорт российского оружия в 2019-2023 гг. упал на 53% по сравнению с 2014-2018 гг., Россия впервые опустилась на третье место по этому показателю. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Доля РФ на мировом рынке составила 11%. Россию опережают Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте – 11%) и США (+17%, доля в мировом экспорте – 42%). В десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений также входят Италия (+86%, 4,3% мирового рынка), Южная Корея (+12%, 2% мирового рынка), Китай (-5,3%, доля в мире – 5,8%), Германия (-14%, 5,6%), Великобритания (-14%; 3,7%), Испания (-3,3%; 2,7%) и Израиль (-25%; 2,4%).

Согласно данным SIPRI, еще в 2019 г. Россия экспортировала основные виды вооружений в 31 страну, но уже в 2023 г. их число сократилось до 12. Самыми крупными импортерами российского оружия стали Индия (34% от общего объема экспорта оружия РФ), Китай (21%) и Египет (7,5%).

Поставки оружия в Европу в 2019-2023 гг. выросли на 94%. Крупнейшим европейским импортером стала Украина, в мире она занимает по этому показателю четвертую строчку. Поставки оружия из США в Европу выросли с 35% в 2014-2018 гг. до 55% в 2019-2023 гг. Другими крупнейшими экспортерами в регионе стали Германия и Франция – 6,4% и 4,6% соответственно.