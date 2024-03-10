Участники международной конференции посетили Джыдыр-дюзю (фото)

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Визит участников международной конференции по борьбе с исламофобией в Шушу, начавшийся с посещения мечети Юхары Говхар-ага, завершился на известной равнине Джыдыр-дюзю. Об этом сообщает АПА.

В ходе визита участники конференции посетили мавзолей Вагифа, мечеть Юхары Говхар-ага, Шушинскую крепость, дом ханской дочери Натаван, расстрелянные статуи известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира. Гаджибейли на центральной площади города и дом-музей Бюльбюля.

Они также ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в Шуше. На этом их визит в Шушу завершился.