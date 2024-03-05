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Асадов назвал укрепление отношений с Россией одним из приоритетов страны

Асадов назвал укрепление отношений с Россией одним из приоритетов страны

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назвал укрепление отношений с Россией одним из приоритетов республики. Соответствующее заявление он сделал на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Развитие отношений с дружественными странами, в том числе с Российской Федерацией, остаётся одним из важных приоритетов внешней политики Азербайджана», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что страна нацелена на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства с Россией.

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