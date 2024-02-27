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ГЭЦ проведет 10 марта выпускные экзамены

ГЭЦ проведет 10 марта выпускные экзамены

В Азербайджане 10 марта пройдут выпускные экзамены.

Согласно информации Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), 10 марта 2024 года ГЭЦ проведет выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Гёйчайском, Агдашском, Шамахинском, Гобустанском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Билясуварском, Агджабединском, Бейлаганском, Физулинском (в том числе в школе №1 им. Улугбека), Агдамском, Зангиланском (полная средняя школа села Агалы), Лачинском (городская полная средняя школа №2 и средняя школа села Забух), Гахском, Балакенском, Загатальском, Губинском, Хызинском, Гусарском районах, а также в специальных общеобразовательных учреждениях города Баку (школы-интернаты, школы в пенитенциарных учреждениях), в школах с преподаванием на грузинском языке.

Учащиеся, которые примут участие в выпускном экзамене, смогут, перейдя по ссылке, распечатать свой пропускной лист на экзамен, а учебные заведения могут распечатать пропускной лист на экзамен для всех учащихся.

Учащиеся должны иметь при себе, придя на экзамен, следующие документы:

– пропускной лист на экзамен;

– оригинал документа, удостоверяющего личность.

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