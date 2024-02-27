Австралийский миллионер выделил на разминирование Украины 5,5 млн долларов

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Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола выделили 5 миллионов долларов на проекты по разминированию на Украине, передает телеканал 9News.

«Пожертвование их фонда Minderoo Foundation будет направлено на обезвреживание мин в регионах, где выращиваются основные сельскохозяйственные культуры, что устранит угрозу для фермеров», — сообщается в материале.

Сопредседатель и основатель фонда Minderoo Никола Форрест заявила, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию.