Зеленский получил от болгарского премьера меч и попросил системы ПВО

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Премьер-министр Болгарии Николай Денков, который находится с визитом в Киеве, подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Глава государства благодаря за подарок в шутку попросил о системах противовоздушной обороны для защиты нашей страны.

Денков рассказал, что в знак многовековых связей Болгарии с Украиной подарил сегодня Зеленскому меч хана Кубрата.

«На мечи два разных символа. Первый – судьба завоевывается мечом. А второй – хан Кубрат, который похоронен на территории Украины и первый правитель Болгарии. Он говорил, что для того, чтобы добиться успеха, мы должны быть едиными, и я очень надеюсь, что эта легенда, которая обычно ставится в контекст болгарских усилий в тяжелые времена, мы пронесем это как европейские усилия, чтобы помочь одной европейской нации, которая находится в тяжелом положении. , сколько нужно», – сказал болгарский премьер.

В то же время Зеленский отметил, что не знал о подарке.

«В большинстве странах, где что-то дарят нам, я тоже этого (подарки – ред.) не вижу. Но все это остается в Украине. Мы очень благодарны. В большинстве своем, когда нам что-то дарят или дают ордена, я всегда говорю:» Мы очень благодарны, а можно ПВО?», – в шутку сказал президент.

Премьер Болгарии в ответ махнул головой и улыбнулся.