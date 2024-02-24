Швеция выделит $7,19 млн на гуманитарную помощь Украине

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Швеция предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 74 млн крон ($7,19 млн). Об этом говорится в пресс-релизе Шведского агентства международного развития (Sida), сообщает ТАСС.

Деньги будут направлены через Международный комитет Красного Креста и пойдут на поддержку здравоохранения, а также «на обеспечение доступа к воде, продовольствию, теплу и электричеству».

Как отмечает в сообщении руководитель отдела гуманитарной помощи Sida Якоб Вернерман, почти 40% жителей Украины нуждаются в такой поддержке. В 2023 году Sida предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 233,4 млн крон ($22,68 млн).