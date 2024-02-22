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Гафарова заявила об активизации исламофобских, туркофобских и азербайджанофобских сил (фото)

Гафарова заявила об активизации исламофобских, туркофобских и азербайджанофобских сил (фото)

22-го февраля председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с прибывшим в нашу страну для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса.

Приветствовав главу ВНСТ, председатель Милли Меджлиса отметила нахождение взаимоотношений наших стран в их высочайшей точке. Вспомнив о нанесённом в Турцию несколько дней назад первом зарубежном официальном визите президента Ильхама Алиева по завершению выборов, Сагиба Гафарова заявила, что связывающие глав наших государств дружеские и братские узы являются примером для каждого из нас. Было также подчёркнуто достойное претворение в жизнь лозунга Великого лидера Гейдара Алиева – «Один народ, два государства».

Говоря затем о состоявшейся в Милли Меджлисе церемонии приведения к присяге президента Ильхама Алиева, председатель азербайджанского парламента указала на особую важность мысли, изложенной главой государства в его выступлении на том мероприятии, а именно – «Наша семья – Тюркский мир». С этой точки зрения, тюркским государствам следует налаживать более тесные связи друг с другом, и в этом плане на долю парламентов тоже выпадают существенные обязательства. Сагиба Гафарова затем говорила о необходимости усиления деятельности наших парламентов – как на двусторонней основе, так и в рамках ТЮРКПА.

Спикер Сагиба Гафарова подметила самый крупный состав наблюдателей от ВНСТ из всех мониторинговых миссий  на проведённых в нашей стране президентских выборах, и вновь поблагодарила турецкого коллегу за письмо, адресованное председателю ПАСЕ с протестом с отказом от ратификации полномочий делегации Азербайджана в этой структуре.

Далее на встрече выражалось удовлетворение учреждением Турецко-Азербайджанского Университета как очередного примера братства наших стран. Было подчёркнуто, что этот университет внесёт свой вклад в будущее развитие нашей молодёжи.

Заявив, что рад быть в Азербайджане, председатель ВНСТ Нуман Куртулмуш озвучил поздравления в связи с переходом председательства в АПА к Азербайджану и с проведением на высоком уровне сессии этой организации в Азербайджане. Г-н  Куртулмуш заявил о всемерной поддержке со стороны ВНСТ азербайджанскому председательству в Ассамблее.

Глава ВНСТ также передал поздравления по случаю победы президента Ильхама Алиева на проведённых в Азербайджане 7-го февраля прозрачных и демократических президентских выборах. Депутаты ВНСТ были среди наблюдателей за выборами, заметил г-н Куртулмуш, особо указав на высокую активность избирателей.

В ходе беседы председатель ВНСТ выразил сожаление по поводу отказа ПАСЕ от подтверждения полномочий делегации Азербайджана при этой Ассамблее, назвав соответствующую резолюцию неприемлемой. По его словам, данное решение противоречит самой сути ПАСЕ, в то время как деятельность азербайджанской делегации при ПАСЕ служит на пользу и самой этой организации. Председатель ВНСТ отозвался об этом решении как итоге усилий определённых лоббистских групп.

Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова же коснулась активизации в последнее время исламофобских, туркофобских и азербайджанофобских сил, что, как она подметила, проистекает из их обеспокоенности тем, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Как заметила г-жа Гафарова, некоторые государства с Францией во главе действуют против Азербайджана и, таким образом, служат интересам армянского лобби.

Собеседники также обменялись мнениями о сегодняшнем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей, ещё большем углублении взаимодействия на этой стезе и о прочих вопросах.

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