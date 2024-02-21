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Арабский Парламент пообещал Гафаровой всестороннюю поддержку Азербайджана (фото)

Арабский Парламент пообещал Гафаровой всестороннюю поддержку Азербайджана (фото)

21-го февраля прошла встреча спикера Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой с председателем Арабского Парламента Аделем бин Абдулом Рахманом Аль-Асуми, прибывшим в нашу страну, чтобы участвовать в 14-й Пленарной Сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса.

Подчеркнув важность, придаваемую всестороннему расширению связей Азербайджана с арабскими странами, в том числе развитию сотрудничества с Лигой Арабских Государств, спикер Сагиба Гафарова отметила, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики столь же заинтересован и в дальнейшем развитии сотрудничества с Арабским Парламентом.

Затем спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова отметила, что обращение председателя Арабского Парламента Аль-Асуми с письмом к президенту ПАСЕ Теодоросу Русопулосу от 13-го февраля в связи с отказом в ратификации полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, а также призыв к пересмотру этого решения получили высокую оценку азербайджанской общественности как проявление дружеского отношения.

Говоря об отношениях в рамках Парламентской сети Движения Неприсоединения (ПСДН), председатель Милли Меджлиса с удовлетворением упомянула участие гостя в 1-й Конференции этой организации в Баку в 2022-м году и наблюдение за президентскими выборами, которые были проведены в нашей стране 7-го февраля. Кроме того, спикер Сагиба Гафарова отметила высокую оценку, данную принятому Арабским Парламентом решению о предоставлении ПСДН статуса наблюдателя.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса с сожалением отметила, что наличие двойных стандартов в мировой политике сегодня создаёт большую проблему при разрешении ряда региональных конфликтов. Спикер Сагиба Гафарова также проинформировала собеседника об освобождении Азербайджаном своих территорий от 30-летней оккупации Арменией и тем самым, обеспечение нашей страной выполнения известных резолюций СБ ООН. В настоящее же время идёт мирный процесс, добавила г-жа Гафарова.

Председатель Арабского Парламента Адель бин Абдул Рахман Аль-Асуми поблагодарил за радушный приём, перейдя затем к важности для государств-участников вопросов, которые будут обсуждаться на 14-й Пленарной Сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи.

Арабский Парламент заинтересован в сотрудничестве с Милли Меджлисом, продолжал гость, и готов поддерживать занимаемую Азербайджаном позицию на всех площадках. Арабский Парламент, кроме того, высоко оценивает деятельность Азербайджана в рамках ПСДН, добавил г-н Аль-Асуми.

Поздравляя с президентскими выборами, успешно проведенными в Азербайджане в свободных и прозрачных условиях, гость подчеркнул, что активность избирателей на этих выборах является примером для других стран.

Собеседники также обменялись мнениями касательно перспектив развития взаимосвязей государств-участников Арабского Парламента, и обсудили иные вопросы.

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