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Гафарова встретилась с главой Палаты Представителей Маджлиси Оли Таджикистана (фото)

Гафарова встретилась с главой Палаты Представителей Маджлиси Оли Таджикистана (фото)

21-го февраля состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой с прибывшим в страну для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи в Баку председателем Палаты Представителей Высшего Собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и руководимой им делегацией. Об этом говорится в информации Милли Меджлиса.

Приветствуя гостя, спикер Сагиба Гафарова отметила динамичное развитие связей между Азербайджаном и Таджикистаном в различных сферах. Как она сказала, взаимные визиты глав государств и проведённые встречи сыграли важную роль в углублении отношений между нашими странами и народами.

Далее на встрече подчёркивалось большое значение межпарламентских связей в укреплении межгосударственных отношений, а также отмечалась важность сотрудничества в рамках групп дружбы, действующих в законодательных органах обеих стран.

Спикер Сагиба Гафарова высоко оценила участие таджикских депутатов в мониторинге внеочередных президентских выборов 7-го февраля, впервые состоявшихся на всей территории Азербайджана, в том числе на территориях, освобождённых от армянской оккупации.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова говорила о том, что Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны освободил свои территории от оккупации Арменией, а в сентябре прошлого года в результате успешных антитеррористических мер локального характера полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Спикер заметила, что в настоящее время на избавленных от оккупации территориях проводятся масштабные строительные работы, а бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родину.

Председатель Палаты Представителей Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода поблагодарил за тёплый приём. Он заявил о заинтересованности Таджикистана в развитии отношений с Азербайджаном. Кроме того, Махмадтоир Зокирзода передал свои поздравления по случаю внеочередных президентских выборов.

Гость говорил об имеющихся у наших стран широкие потенциальные возможности для расширения сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Г-н Зокирзода также подчеркнул необходимость развития сотрудничества между законодательными органами и взаимных визитов парламентских делегаций для обмена опытом и информацией.

Председатель Палаты Представителей высоко оценил то, как Азербайджан принимает у себя 14-ю Пленарную Сессию Азиатской Парламентской Ассамблеи и коснулся значимости взаимовыгодного сотрудничества в рамках данной структуры.

Махмадтоир Зокирзода заявил также, что восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности на 44-дневной Отечественной войне было существеннейшим событием.

На встрече затем состоялся обмен мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.

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