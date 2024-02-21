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Гафарова провела переговоры с главой Совета представителей Бахрейна (фото)

Гафарова провела переговоры с главой Совета представителей Бахрейна (фото)

Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с председателем Совета представителей Королевства Бахрейн Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом, прибывшим в нашу страну с целью участия в проводимой в Баку 14-й Пленарной Сессией Азиатской Парламентской Ассамблеи. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса.

Выразив удовлетворение возможностью приветствовать гостя в Милли Меджлисе, спикер Сагиба Гафарова заметила, что общие религиозные и культурные ценности наших народов вносят положительный вклад в развитие отношений между нашими странами, и что страны успешно сотрудничают в ряде областей.

Заявляя о своей вере в то, что 14-я Пленарная Сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи будет с успехом проведена в Баку, председатель Совета представителей Королевства Бахрейн Ахмед бин Салман Аль-Мусалам отозвался об этой организации как о хорошей площадке для сотрудничества.

Председатель Совета представителей Королевства Бахрейн озвучил поздравления, адресованные Президенту Ильхаму Алиеву в связи с его победой на проведённых 7-го февраля внеочередных президентских выборах и переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, сказав затем, что его страна заинтересована в ещё большем расширении связей с Азербайджаном во всех сферах.

Руководительница парламента Азербайджана выразила признательность за поздравления, и отметила значимость этих выборов в истории государственности нашей страны. Она сказала, что Азербайджан и впредь будет с успехом выполнять предстоящие ему дела под руководством Президента Ильхама Алиева.

На встрече отмечались существующие между Азербайджаном и Бахрейном плодотворные узы сотрудничества в рамках международных организаций, таких, как ООН, Организация Исламского Сотрудничества и Движение Неприсоединения. Председатель Совета представителей упомянул успешной председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения и подчеркнул, что азербайджанское председательство сыграло огромную роль в росте этой организации.

Спикер Сагиба Гафарова отметила, что создание Парламентской сети Движения Неприсоединения по инициативе Президента Азербайджана было очередным вкладом нашей страны в глобальное сотрудничество, и что Парламентская сеть становится важной платформой для содействия межпарламентскому сотрудничеству. Она также выразила удовлетворение активной вовлечённостью Королевства Бахрейн в работе организации.

На встрече также состоялся обмен мнениями об отношениях между парламентами наших стран. Было отмечено существование хорошего потенциала для дальнейшего углубления связей в этом направлении, в том числе были рассмотрены возможности сотрудничества между парламентскими комитетами.

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