Гафарова встретилась с председателем Совета Шуры Омана (фото)

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21-го февраля председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с председателем Совета Шуры Султана Оман Шейхом Халидом бин Хилалом Аль-Муаввали, находящимся в нашей стране для участия в проводимой в Баку 14-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА). Об этом говорится в информации Милли Меджлиса.

Заявив об удовлетворении, вызываемом возможностью приветствовать председателя Совета Шуры у нас в стране, спикер Сагиба Гафарова сказала, что общие для наших народов религиозные и культурные ценности создают прочную основу для развития отношений между двумя странами. Было отмечено наличие хороших возможностей для дальнейшего развития отношений между нашими государствами.

Отмечая роль парламентской дипломатии в развитии межгосударственных отношений, председатель Милли Меджлиса также коснулась возможностей углубления уз между нашими законодательными органами. Сагиба Гафарова подчеркнула, что сотрудничество и совместная деятельность наших парламентов в рамках международных организаций отвечает интересам обеих сторон.

В ходе встречи подверглись критике существующие в современном мире двойные стандарты и исламофобские тенденции. Как заявила спикер Сагиба Гафарова, азербайджанские земли в течение 30 лет оставались захваченными Арменией, и в течение тех лет не выполнялись международные резолюции о немедленном и безоговорочном освобождении азербайджанских земель от оккупации. В 2020-м году наша страна освободила свои земли собственными силами. Г-жа Гафарова также поведала о восстановительных и строительных работах, идущих на избавленных от оккупации территориях.

Председатель Совета Шуры Султаната Оман выразил признательность за оказанное щедрое радушие, заметив, что это его первый приезд в Азербайджан и что столица страны Баку произвела благоприятное впечатление на руководимую им делегацию. Гость высказал такое мнение, что существующие между нашими странами позитивные политические связи создают прекрасные возможности для дальнейшего расширения отношений во многих сферах, в том числе в смысле увеличения торгового оборота, дальнейшего развития туристических связей и в других областях. Г-н Аль-Муаввали сказал и то, что оманская сторона заинтересована в ещё большем углублении сотрудничества между нашими парламентами.

На встрече, кроме того, произошёл обмен мнениями об иных предметах, представляющих взаимный интерес.