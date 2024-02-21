Гафарова встретилась с президентом Нацассамблеи Таиланда (фото)

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Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с президентом Национальной ассамблеи и председателем Палаты представителей Королевства Таиланд Ванмухаммаднуром Матхой. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса.

Выразив радость по поводу возможности приветствовать гостя в Милли Меджлисе, спикер Сагиба Гафарова подчеркнула, что эта встреча является хорошей возможностью обсудить вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Было отмечено пребывание президента Национальной ассамблеи в нашей стране с целью участия в проводимой в Баку 14-м Пленарном заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи, выражена уверенность в том, что столица Азербайджана успешно примет это важное международное мероприятие; было также заявлено, что в ходе Сессии будет обсуждаться ряд существенных вопросов.

Президент Национальной ассамблеи и председатель Палаты представителей Ванмухаммаднур Матха выразил признательность за оказанное гостеприимство и поделился благоприятными впечатлениями, которые на него в ходе визита произвело то, что он увидел в Баку, архитектура нашей столицы и культурная среда.

Озвучив поздравления президенту Ильхаму Алиеву по случаю его победы в проведённых 7-го февраля внеочередных президентских выборах и избрания президентом Азербайджана, Ванмухаммаднур Матха заявил о своей уверенности в продолжении Азербайджаном своего успешного развития под руководством президента Ильхама Алиева.

Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова поблагодарила за поздравления, заметив, что эти выборы имеют историческое значение для наших народа и государства. Это так, поскольку впервые выборы были проведены по всей целостной, суверенной территории Азербайджана – включая освобождённые от оккупации города и сёла. Она подчеркнула, что очередное проявление доверия азербайджанского народа к президенту Ильхаму Алиеву – ещё одно доказательство высокой оценки нашим народом работы, проделанной за последние 20 лет под руководством Главы государства, к обеспеченным беспрецедентным достижениям.

Спикер Сагиба Гафарова информировала собеседника об освобождении Азербайджаном своих земель от 30-летней оккупации Арменией по итогам 44-дневной Отечественной войны 2020-го года, восстановлении страной своего суверенитета в результате предпринятых в прошлом году антитеррористических мер, колоссальной восстановительной и перестроечной работе, ведущейся сейчас на освобождённых от оккупации землях, а также о минировании Арменией наших территорий и о препонах, чинимых этой провокацией.

Президент Национальной ассамблеи Королевства Таиланд отметил, что его страна неизменно поддерживала резолюции Совета безопасности ООН по вопросам территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и что эта позиция является недвусмысленной.

В ходе беседы была также предоставлена информация о пути демократического развития Азербайджана и о существующей в нашей стране атмосфере мультикультурализма и толерантности.

Состоялся обмен мнениями о путях развития сотрудничества наших стран в торговле, образовании и туризме. Также, обсуждались возможности расширения межпарламентских связей. Отмечалось, что представители законодательных органов являются представителями своих народов, и что расширение сотрудничества в данном направлении послужит дальнейшему улучшению положения наших народов. Отмечалась роль групп дружбы в отношениях между парламентами.