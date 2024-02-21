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The Guardian: Лишь 10% европейцев верят в победу Украины

The Guardian: Лишь 10% европейцев верят в победу Украины

Поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Об этом сообщает The Guardian.

«Январские опросы в 12 странах-членах ЕС, включая Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу, Испанию и Швецию, показали, что контрнаступление Украины зашло в тупик, а растущие опасения по поводу изменения политики США и перспективы второго президентского срока Дональда Трампа разжигали пессимизм по поводу исхода войны [для Украины]», — следует из текста.

Газета также ссылается на доклад Европейского совета по международным отношениям в котором говорится, что только 1 из 10 европейцев в двенадцати странах верит, что Украина способна победить Россию на поле боя.

«Опрос показал, что во всех странах наиболее распространенным мнением, которое разделяют в среднем 37% респондентов, было то, что конфликт закончится компромиссным урегулированием», — пишет The Guardian.

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