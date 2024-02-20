Германия может поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты |
Хуситы ударили по кораблям Израиля и США |
Генпрокуратура анализирует преступления армянских сепаратистов |
Хуситы ударили беспилотниками по Эйлату |
США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе |
Турецкие СМИ широко осветили визит президента Алиева |
В Грузии призвали пересмотреть резолюцию ПАСЕ по Азербайджану |
Париж винит Россию в смерти Навального и беспокоится за Кара-Мурзу |
Татар: Братское отношение Алиева к туркам-киприотам очень радует |
Главное Мир

Госдеп: У нас нет волшебного плана поддержки Украины (видео)

Госдеп: У нас нет волшебного плана поддержки Украины (видео)

Без дополнительной поддержки Конгресса США Украина не сможет пополнить свои средства ПВО и запасы боеприпасов, чтобы защитить себя.

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Когда речь идет о нашей помощи Украине в области безопасности, 90% этих денег фактически тратится здесь, в США. Это выгодно американскому производству», – добавил он.

Говоря о возможных альтернативах помощи Украине, он отметил следующее: «У нас нет другого волшебного плана, который мы могли бы представить для поддержки Украины».

Теги:
Из этой рубрики
Полиция Испании подтвердила смерть российского пилота, угнавшего вертолет в Украину
Мир

Полиция Испании подтвердила смерть российского пилота, угнавшего вертолет в Украину

2024/02/21, 00:55
Сенатора США сочли в России экстремистом и террористом
Мир

Сенатора США сочли в России экстремистом и террористом

2024/02/21, 00:19
Хуситы ударили по кораблям Израиля и США
Мир

Хуситы ударили по кораблям Израиля и США

2024/02/20, 23:34
Госдеп: У нас нет волшебного плана поддержки Украины (видео)
Мир

Госдеп: У нас нет волшебного плана поддержки Украины (видео)

2024/02/20, 23:26
Дуда продлил пребывание украинских беженцев в Польше
Мир

Дуда продлил пребывание украинских беженцев в Польше

2024/02/20, 22:36
Путин: Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение... (видео)
Мир

Путин: Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение… (видео)

2024/02/20, 20:44
США объявят новый пакет санкций против России из-за гибели Навального
Мир

США объявят новый пакет санкций против России из-за гибели Навального

2024/02/20, 20:29
Путин констатировал качественное изменение России (видео)
Мир

Путин констатировал качественное изменение России (видео)

2024/02/20, 19:49
Париж винит Россию в смерти Навального и беспокоится за Кара-Мурзу
Мир

Париж винит Россию в смерти Навального и беспокоится за Кара-Мурзу

2024/02/20, 19:21