Госдеп: У нас нет волшебного плана поддержки Украины (видео)

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Без дополнительной поддержки Конгресса США Украина не сможет пополнить свои средства ПВО и запасы боеприпасов, чтобы защитить себя.

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.



«Когда речь идет о нашей помощи Украине в области безопасности, 90% этих денег фактически тратится здесь, в США. Это выгодно американскому производству», – добавил он.

Говоря о возможных альтернативах помощи Украине, он отметил следующее: «У нас нет другого волшебного плана, который мы могли бы представить для поддержки Украины».

