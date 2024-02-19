Какие еще нужны доказательства?

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Главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс в социальной сети X вновь поднял вопрос резкого роста экспорта товаров из Армении в Россию в 2023 году. При этом он не говорит открыто о том, что Армения помогает России обходить санкции, но поскольку название именно этой закавказской республики регулярно звучит в этой связи в заявлениях экономических экспертов международного уровня, то в целом понятно, на что недвусмысленно намекает эксперт IIF.

Приводит Робин Брукс и таблицы, согласно которым экспорт Армении в Россию в 2023 году вырос на 430% по сравнению с периодом до вторжения в Украину, что означает реэкспорт товаров ЕС и Китая в Россию. И знаете, что во всей этой истории интересно? Вопрос помощи России, которую оказывает Армения в обходе международных санкций, не в первый раз поднимается именно со стороны США, а не самого ЕС. Чтобы убедиться в этом достаточно взглянуть, где именно находится штаб-квартира Института международных финансов. В Вашингтоне, а не в какой-либо из европейских стран, очень сильно заинтересованных в поддержке Армении против Азербайджана.

Таким образом, в данной истории обозначились сразу два фактора. Первый оговаривает непосредственную помощь Армении России в обходе санкций, а второй – делается это с молчаливого согласия европейцев, которые не могут всего этого не видеть.

Разберемся с первым фактором. Официальный Ереван не отрицает существенный рост показателей армянского экспорта, но всегда пытался придать ему вид законности. К примеру, в первых числах февраля 2024 года на заседании Межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что товарооборот Армении с другими государствами ЕАЭС в 2023 году вырос на 39% и составил $7,8 млрд долларов. При этом экспорт увеличился на 40,8%, а импорт – на 37,5%. Чего это вдруг? Армения нарастила выпуск интересной для России продукции? Сам Пашинян в этом никогда не признается. Отнюдь. И об этом свидетельствует заявление бывшего председателя Комитета государственных доходов Армении Давида Ананяна, сделанное в январе нынешнего года и опубликованное на сайте verelq.am, где он говорит, что «реальный (экспортируемый) сектор экономики этой страны уступил свои позиции секторам, переживающим временный бум под влиянием внешних факторов, то есть экспорта».

Таким образом, в Россию Армения экспортирует не собственные товары, а в подавляющем большинстве то, что ввозит из-за рубежа и перевозит транзитом.

О каких же товарах идет речь? А на эту тему есть подробное исследование, сделанное самими армянскими журналистами и опубликованное на сайте информационного ресурса этой страны Jam news от 10 января 2024 года. В статье «Торговля Армения-Россия: выгода и риски попасть под санкции» подробно раскрывается вся структура реэкспорта товаров из Армении в Россию.

В статье подтверждается информация о резком росте экспорта товаров в Россию и говорится, что впервые за последние 10 лет объем экспорта из Армении в северную страну превысил показатели импорта. За январь-июнь 2023 года экспортировано товаров на сумму 1, 694 млрд долларов, а импортировано – на 1,406 млрд долларов. Иначе говоря, лишь мизер из того, что было ввезено осталось в самой Армении, а подавляющая часть была переправлена в Россию. При этом Jam news приводит и высказывание руководителя Республиканского союза работодателей Армении Гагика Макаряна, который откровенно признал, что значительное влияние на активизацию и увеличение объемов торговли между Арменией и Россией оказала война в Украине. Но… в каком-то однобоком порядке, поскольку по высказыванию того же человека, создав предпосылки для расширения спектров торговли с Россией, война одновременно сделала так, что Армения потеряла возможность торговать с Украиной.

«По данным статкомитета Армении, доля торговли с Украиной во внешнем и взаимном товарообороте в последние годы снижается, – говорится в статье. – В 2020 году она составила 2,1 процента, в 2021 году – два процента, в 2022 году – 0,7 процента, за девять месяцев 2023 года – 0,5 процента».

«То есть где-то мы выиграли, где-то потеряли. Но в целом выгод больше, чем потерь», – прокомментировал ситуацию Гагик Макарян.

Естественно. Армения и без выгод при всеобщем горе другого народа, в данном случае украинского? Это же нонсенс!

Так что же все-таки Армения реэкспортирует в Россию? На первый взгляд нет в этих товарах ничего необычного. Речь всего лишь идет о… телефонах и другой технике. И чтобы придать происходящему полную легитимность армянские журналисты указали даже таможенные коды на товары. К примеру, телефонные и телеграфные аппараты обозначены под кодом 8517, и в 2022 году 38,4 процента импорта в Армению было затем экспортировано в Россию. Также примерно половина импортированных в Армению мониторов, проекторов, приемного оборудования (код 8528) были также экспортированы в РФ. В Россию были вывезены также 33 процента импортированных компьютеров и их блоков (код 8471). Это составляет 89,5 процента от общего объема экспорта».

Понятно, что во всех указанных позициях товаров важны не сами телефоны, компьютеры или любая другая техника, а чипы, которые из них можно извлекать. Тем более, что в статье откровенно признается, что в Россию экспортируются и отдельные блоки от компьютеров. А из этих чипов в умелых руках можно слепить незатейливый блок для беспилотника или любой другой механизм более сложной техники.

Кровавые деньги, скажите вы? Естественно, но это совершенно не уменьшает число армянских горе-предпринимателей, желающих нажиться на войне.

«Наряду с увеличением объемов экспорта технического оборудования резко возросло и количество компаний-экспортеров, желающих этим заниматься», – говорится в статье.

В 2021 году экспортеров телефонного и телеграфного оборудования, аппаратов мобильной или других средств связи, устройств приема или передачи данных, звука, изображения было 15, в 2023 году их стало 83. Число экспортеров компьютеров и их блоков увеличилось с 17 до 56, экспортеров мониторов, проекторов, приемного оборудования увеличилось с двух до 30. И как результат, Статкомитет Армении с гордостью рапортует, что среди первых 20-25 крупных налогоплательщиков этой страны никогда не было экспортеров техоборудования и телефонов.

Помните, когда выше, перечисляя интересные моменты в истории поставок Арменией России подсанкционных товаров, мы обозначили два фактора? С первым разобрались, поскольку сама подсанкционность большей части армянского экспорта в Россию уже не вызывает сомнений. А второй фактор оговаривал, что делается это с молчаливого согласия европейцев.

В первый раз вопрос санкций против Армении прозвучал во время совместной германской пресс-конференции Н.Пашиняна с канцлером Германии Олафом Шольцем в марте 2023 года. Отвечая на него, премьер-министр сказал: «Разговоры об обходе санкций не более чем разговоры. Но, конечно, мы должны со всем вниманием следить за событиями, помогать и частному сектору так вести свою деятельность, чтобы не испортить наши отношения с кем-либо из партнеров». И может сам О.Шольц поверил этому заявлению, но американцы были другого мнения. И в апреле 2023 года Министерство торговли США ввело экспортные ограничения для ряда организаций из разных стран, торговавших с Россией. Тогда в список попавших под санкции вошли 10 организаций, зарегистрированных в самой России, 12 – из Китая, две – из Узбекистана, две – из ОАЭ, по одной компании из Мальты, Сингапура, Испании, Сирии, Турции и Армении. Со стороны Армении тогда реакции не последовало. И в мае того же года в ранее опубликованный список были включены еще по одной организации из Армении и Казахстана. Видя, что ситуация становится вполне серьезной и Армения может попасть под санкции уже как страна, в том же мае 2023 года Н.Пашинян в интервью чешскому журналу Respect заявил, что Армения готова помогать России налаживать новые торговые пути, но санкции для нее — это красные линии. То есть Армения ни за что не станет помогать России обходить санкции. Но как видим, эти слова тоже остались всего лишь громкими, но пустыми заявлениями.

Так почему же информация об откровенно преступных деяниях Армении появляется лишь тогда, когда об этом заявляют эксперты всяких международных организаций, например, американского Института международных финансов или разглашается со стороны Министерства торговли США? Дело в том, что представленные в Армении европейские структуры прекрасно видят, как эта страна преступает международные санкционные договоренности, но вмешиваться в ситуацию или противодействовать Армении не спешат. Ведь хоть и на крови, но благодаря реэкспорту товаров в Россию Армения зарабатывает деньги, а с позиции европейцев, чем быстрее эта страна станет экономически благополучной, тем меньше денег в нее придется вкладывать Европе, которая формирует в лице Армении некий форпост на Южном Кавказе.

Стоит ли объяснять, против каких сил и стран в регионе формируется этот европейский кровавый форпост?

Рауф Насиров