Украина направила Германии запрос на поставку вооружений на миллиарды евро. Об этом сообщает издание Bild, публикуя секретный список запрошенного вооружения.
По информации издания, перечень разделён на три категории: средства ПВО, бронетехника и радиоэлектронная борьба. В списке, в частности, фигурируют:
– 4 системы ПВО IRIS-T,
– 1 000 минозащищённых автомобилей,
– 200 гусеничных машин,
– 30 танков для разминирования,
– 20–30 инженерных танков,
– 200 внедорожников для спецназа,
– 1 000 GPS-глушилок,
– 200 мобильных наземных радаров,
– а также боеприпасы.
Отмечается, что пока неизвестно, согласилось ли правительство Германии удовлетворить этот запрос.
Bild также напоминает, что кабинет канцлера Фридриха Мерца отказался от практики публикации открытых отчётов о военной помощи Украине. При этом общий объём поддержки Киева со стороны Германии в 2025 году, по данным издания, превысит 8 миллиардов евро.