Украина направила Германии запрос на поставку вооружений на миллиарды евро. Об этом сообщает издание Bild, публикуя секретный список запрошенного вооружения.

По информации издания, перечень разделён на три категории: средства ПВО, бронетехника и радиоэлектронная борьба. В списке, в частности, фигурируют:

– 4 системы ПВО IRIS-T,

– 1 000 минозащищённых автомобилей,

– 200 гусеничных машин,

– 30 танков для разминирования,

– 20–30 инженерных танков,

– 200 внедорожников для спецназа,

– 1 000 GPS-глушилок,

– 200 мобильных наземных радаров,

– а также боеприпасы.

Отмечается, что пока неизвестно, согласилось ли правительство Германии удовлетворить этот запрос.

Bild также напоминает, что кабинет канцлера Фридриха Мерца отказался от практики публикации открытых отчётов о военной помощи Украине. При этом общий объём поддержки Киева со стороны Германии в 2025 году, по данным издания, превысит 8 миллиардов евро.