Шейхи из Хеврона выступили за мир с Израилем. При этом взамен они настаивают на признании «эмирата Хеврон». Об этом информирует The Wall Street Journal.

За вывод города из подчинения палестинской администрации высказался шейх Вади аль-Джабари и ещё четыре шейха. Они напрямую обратились к израильским властям.

Шейх Вади аль-Джаабари отметил, что, если еврейское государство поддержит его, он сможет избавить Хеврон от власти палестинской администрации «в течение нескольких часов или дней без большого кровопролития».