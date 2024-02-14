Захарова рассказала, зачем Ховаев приехал в Баку

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Специальный представитель главы МИД РФ Игорь Ховаев находится в Баку для обсуждения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается российского содействия армяно-азербайджанской нормализации, то спецпредставитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев сейчас находится в Баку, у него запланированы контакты с азербайджанскими партнерами, в том числе по тематике мирного договора, – сказала она. – Мы исходим из того, что он продолжит поездку по региону и сможет посетить в ближайшее время в том числе и Ереван, и в дружеском ключе, по-партнерски оговорить все детали для того, чтобы эти контакты претворились, были реализованы на пользу урегулирования».