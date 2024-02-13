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Главное Мир

В Германии стоят завод по производству боеприпасов

В Германии стоят завод по производству боеприпасов

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall начинает строительство завода по производству боеприпасов. В церемонии закладки фундамента в Унтерлюсе приняли участие премьер-министры Германии и Дании Олаф Шольц и Метте Фредериксен. Новый завод должен не только удовлетворить потребности бундесвера, но и помочь снарядами Украине.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании: «Независимо от того, что произойдет в США в этом году, я думаю, что вывод должен быть сделан уже сейчас. Европа должна быть сильнее, и мы должны быть более самостоятельными. Я говорю это, хотя искренне верю в трансатлантический альянс».

Ожидается, что строительство завода в Нижней Саксонии продлится 12-15 месяцев. Стоимость проекта, по данным концерна Rheinmetall – 300 миллионов евро. Планируется, что в первый год завод будет выпускать 50 тысяч артснарядов, а затем выйдет на мощность в 200 тысяч снарядов в год.

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