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Главное Культура

Актер Панкратов-Чёрный сломал пять ребер

Актер Панкратов-Чёрный сломал пять ребер

У госпитализированного в Москве актёра Александра Панкратова-Чёрного диагностировали перелом пяти рёбер. Как сообщает SHOT, инфаркт, к счастью, не подтвердился.

Во время гастролей в Красноярске 74-летний артист поскользнулся и упал на улице. Неважно он себя почувствовал уже после возвращения в Москву, где и вызвали скорую помощь. Сначала врачи заподозрили у Панкратова-Чёрного инфаркт, так как был нарушен сердечный ритм и он жаловался на боль в области сердца. Однако КТ и рентген показали истинную причину недомогания. Оказалось, что у актёра было сломано аж пять рёбер: три со смещением и два — без. На этом фоне звезде фильма «Мы из джаза» стало тяжелее дышать, у него обнаружили неполную вентиляцию лёгкого. Всё это может быть отголосками старых переломов, которые артист получил несколько лет назад на съёмках. Сейчас ему рекомендовали соблюдать полный покой.

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