Чиновника в Казахстане задержали прямо на заседании (видео)

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Во время оперативного совещания в акимате (мэрии) в Шымкенте к главе города Габиту Сыздыкбекову обратился представитель Антикоррупционной службы и заявил, что у ведомства есть вопросы к его подчинённому.

Аким (мэр) ответил, что если это так, то они могут забирать чиновника прямо сейчас.

После этого в зал заседания зашли сотрудники Антикора и предложили одному из присутствующих проследовать с ними. Задержанным оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья.

Сыздыкбеков попросил «понять его правильно», но подчеркнул, что у него «не осталось другого выбора».

«Я уже пять месяцев прошу вас. Среди работников акимата много честных, но есть и продажные. Я сколько раз предупреждал. В очередной раз напоминаю, прекратите все попытки поиска возможностей незаконного обогащения. Мы являемся представителями государственной службы», – сказал он

В Антикоре сообщили, что службой была проведена проверка в сфере сейсмической безопасности и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выяснилось, что и.о. руководителя управления жилья Шымкента подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города.