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Эстония требует усилить контроль за Telegram

Эстония требует усилить контроль за Telegram

Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению регулирования в отношении мессенджера Telegram. Об этом австрийской газете Die Presse заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Мы направили в Европейскую комиссию наши опасения по поводу платформы Telegram», — заявила она.

По словам Каллас, через Telegram распространяется «много дезинформации», а некоторые каналы «служат благодатной почвой для экстремистских групп».

«Чтобы противостоять этой угрозе, нам необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения», — заключила она.

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