«Каспар» подписал кредитное соглашение с ЕБРР (фото)

Между Азербайджанским Каспийским морским пароходством (ASCO) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) состоялось подписание кредитного соглашения.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

«Реализация соглашения будет способствовать укреплению региональных коммуникаций и торговых отношений, увеличению транзитных грузоперевозок и повышению конкурентоспособности за счет диверсификации направлений маршрутов», – подчеркнул министр.

