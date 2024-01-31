Гафарова: Франция не хочет мира на Южном Кавказе

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Некоторые европейские государства, в частности Франция, не хотят мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом Гафарова заявила на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом в Баку.

«Некоторые европейские государства не хотят мира в регионе Южного Кавказа. Одной из этих стран является Франция. Париж пытается распространить свою политику неоколониализма и на этот регион», – приводит «Репорт» ее слова.

Гафарова подчеркнула, что Азербайджан уважает территориальную целостность всех стран и желает установления долгосрочного мира и стабильности в регионе. Баку также выступает за подписание мирного договора с Ереваном в ближайшее время, добавила она.