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Эксперт: Протест армянских экоактивистов по поводу месторождения Амулдаг заслуживает одобрения

Эксперт: Протест армянских экоактивистов по поводу месторождения Амулдаг заслуживает одобрения

Похвально, что организации гражданского общества и экоактивисты в Армении протестуют против эксплуатации месторождения Амулдаг, представляющего серьезную угрозу биоразнообразию и водным ресурсам.

Об этом сообщил член коалиции Environmental Protection First, заместитель председателя Общественного объединения «Специалисты в области использования воды» Амин Мамедов, сообщила АПА.

Он сказал, что об этом они узнали из средств массовой информации Армении, и поэтому, как организации гражданского общества, приняли заявление в поддержку.

«В действительности, мы делали несколько заявлений о том, что Армения хочет построить завод на границе с Нахчываном, в Араздейене. К сожалению, со стороны гражданского общества Армении реакции на это не последовала. Но такая реакция сейчас показывает, что и внутри Армении гражданское общество присмотрелось к нашему заявлению. После проверки представленных нами фактов они увидели, что там действительно есть действия, наносящие вред здоровью человека».

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