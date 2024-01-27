В Баку пройдут дожди, в горных районах выпадет снег

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Обнародован прогноз погоды на 28 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. В некоторых частях полуострова ночью усилятся, в отдельных местах возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-4° тепла, днем 4-6 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В горных районах ночью возможен гололед.