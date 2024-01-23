НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм

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Североатлантический альянс подписал контракт объемом $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Об этом сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания документа, передает ТАСС.

«Мы только что заключили контракт на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стоимостью $1,2 млрд», – сказал он, подчеркнув, что «это позволит НАТО защитить союзников, а также продолжить помогать Украине».

Генеральный директор агентства НАТО по поддержке и закупкам Стейси Каммингс сообщила в свою очередь, что страны – члены альянса получат боеприпасы в рамках подписанного контракта в течение 24-36 месяцев.