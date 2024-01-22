Новая конституция Армении. Достаточно ли одного этого?

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В своих выступлениях после завершения 44-дневной Отечественной войны 2020-го года Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно озвучивал требование нашего государства к Еревану о замене ныне действующей конституции Армении и удалении из нее всего, что содержит хоть какой-то намек на территориальные претензии в отношении как нашей страны, так и Турции. В частности, отвечая на вопросы турецкого агентства «Анадолу» в ходе интервью в конце сентября 2021 года, глава Азербайджанского государства сказал, что Армения должна изменить свой основной закон, который включает необоснованные обвинения в адрес Турции. В декабре же прошлого года президент Алиев сказал, что для заключения мирного соглашения власти Армении должны раз и навсегда забыть про Карабах и дать убедительные гарантии, что никогда впредь эта страна не прибегнет к реваншу.

Эта мысль звучала также в выступлениях азербайджанских дипломатов, статьях отечественных экспертов и политологов.

В начале 2022 года премьер-министр Никол Пашинян в ходе одной из закрытых встреч сообщил своим коллегам по политическому руководству, что Азербайджан настаивает на удалении из законодательных актов любое упоминание Карабаха. При этом он, конечно же, имел в виду конституцию Армении и декларацию о независимости 1990 года.

Напомним, действующая конституция Армении в своей преамбуле содержит ссылку на декларацию о независимости. А та, в свою очередь, в своей преамбуле содержит ссылку на совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и облсовета НКАО о «воссоединении», принятое 1 декабря 1989 года тогдашним парламентом Армении и карабахскими сепаратистами.

О том, что в Ереване, когда хотят, могут всерьёз воспринимать предупреждения Баку, говорит тот факт, что на днях глава правительства Армении заявил, что настало время для принятия новой конституции. «Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не конституционных изменений, а новой Конституции», — сказал Пашинян в минувшую пятницу на встрече с сотрудниками министерства юстиции страны. При этом он отметил, что парламентская форма правления страной, «учитывая наши демократические устремления и стратегии, самая удобная для Армении».

«Армения должна иметь Конституцию, которая будет принята народом в результате бесспорного голосования. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях», — сказал варчапет.

Пашинян отметил, что необходимо настроиться на эту работу, поскольку «деятельность юридического сообщества с точки зрения обеспечения внешней безопасности Армении в предстоящем времени очевидным образом» активизируется. Он также заявил, что Минюст вовлечен в работу комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, и в условиях меняющегося региона «краеугольным камнем обеспечения безопасности Армении является легитимность».

«Наша задача, чтобы Республика Армения состоялась на своей международно признанной территории в качестве суверенного, правового, демократического и социального государства», — сказал он.

То, что в изменившихся условиях новая конституция Армении вряд ли будет повторять ошибки ныне действующего основного закона, сомнений мало. Скорее всего, в новой конституции мы не увидим ссылок на ту абсурдную декларацию, как и, собственно, претензии к Турции. Глупо рассчитывать на открытие границ, не проведя эти актовые реформы.

Однако этого недостаточно. Зная склонность армян к всевозможным «выкрутасам» (примером которых может служить сперва самороспуск Самвелом Шахраманяном и без того несуществующего «арцаха», а потом вдруг отмена своего собственного решения и назначения «чиновников»), Баку, вероятнее всего, будет настаивать на полной инвентаризации всех публикаций и действующий официальных постановлений и решений и отмене каждого из них. К примеру, какой смысл удалять из преамбулы конституции ссылку на декларацию о независимости, если само постановление от 1 декабря 1989 года о «воссоединении» никто не отменял? В будущем может сложиться ситуация, когда армянские «выкрутасники» или же пришедшие на смену нынешнему руководству Армении новые руководители обратятся как раз к тому факту, что предыдущие постановления не денонсированы.

Всё, что специальным указом пока не отменено, должно быть объявлено недействительным! Мы на протяжении многих лет были свидетелями армянских игр в кошки-мышки, и повторения их в будущем в наши планы не входит.

С официальных (государственных) сайтов должны быть удалены все упоминания об «нкр» или «арцахе», все карты, ставящие под сомненение территориальную целостность Азербайджана. Государственные символики должны быть очищены от любых намеков на территории соседних стран. Все не отмененные и не утратившие силу указы и постановления должны быть по одному аннулированы. Никаких рецидивов остаться не должно!

Иначе грош цена ваше новой конституции.

Зухраб Дадашов