В России для мигрантов выпустят пособия с нормами поведения в обществе

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Российские власти планируют составить дайджесты для иностранцев, где будут изложены нормы поведения в российском обществе.

Это следует из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики РФ, передает ТАСС.

«Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов», – говорится в документе.

Задача поставлена Федеральному агентству по делам национальностей, другим профильным федеральным и региональным ведомствам. Срок исполнения – 10 декабря 2024 года.

Также предполагается разработать методические рекомендации для профессиональных образовательных организаций и вузов по адаптации студентов-иностранцев, в том числе по их приобщению к традиционным духовно-нравственным ценностям. На это отведен срок до 20 марта.