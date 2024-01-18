Гафарова обвинила Сенат Франции в двуличии

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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшихся 18 января встречах с послом Казахстана Алимом Байелем и послом Таджикистана Ильхомом Абдурахмоном прокомментировала принятую 17 января предвзятую резолюцию Сената Франции по Азербайджану.

Указав на существование в мире двойных стандартов, С.Гафарова подчеркнула, что сегодня некоторые государства, которые не могут смириться с достижениями Азербайджана, выступают с предвзятой и несправедливой позицией в отношении нашей страны, сообщает «Азертадж». По ее словам, это отчетливо видно в направленных против нашей страны действиях Франции, принявших в последнее время регулярный характер.

Председатель Милли Меджлиса назвала последнюю резолюцию Сената Франции ярким примером двуличия, довела до внимания, что такими шагами Франция демонстрирует открытое неуважение к нормам и принципам международного права.