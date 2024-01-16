«Позор Le Figaro». Елисейский дворец спустил новую методичку по Азербайджану

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«Никогда не останавливайся — позорься до конца!» — именно так ведут себя структуры, которые, по идее, должны представлять собой «мягкую силу» Франции, в частности, ее ведущие СМИ, на азербайджанском треке. Французская Le Figaro, известная своей неприязнью к Азербайджану, разразилась длинным опусом под крикливым заголовком: «Азербайджан: большое наступление Баку с целью очернить Францию».

Честно говоря, после прочтения этого опуса очень хочется отправить его авторов, а заодно и редакторов, которые эту, пардон, чушь пропустили, на какой-нибудь профессиональный «ликбез». Ну чтобы кто-нибудь объяснил им азбуку журналистики и политики. Вот, к примеру, авторы возмущенно верещат: оказывается, такой-сякой Азербайджан, где еще и, по мнению Франции, недостаточно демократии, «наращивает свои усилия по манипулированию информацией, чтобы дискредитировать имидж Парижа». Дескать, президенту Ильхаму Алиеву не нравится та поддержка Парижа «в адрес армян»!

Воспринимать такое всерьёз, честно говоря, сложно. В Париже на полном серьезе полагали, что Франция будет дарить Армении оружие, выступать с провокационными заявлениями, всё это будет происходить в самый критический период подготовки мирного договора и по сути дела срывать мирный процесс, а в Баку всего этого кваканья и кукареканья просто не заметят? Или не станут делать ответных ходов?

Затем французская газета переходит к конкретике. И — с размаху влетает в лужу. Вот, например, Le Figaro громко обижается: «Молодой французский экспат Мартин Райан уже пять недель находится в бакинской тюрьме. Его арест азербайджанскими спецслужбами по обвинению в шпионаже предшествовал высылке 27 декабря двух сотрудников французского посольства в Азербайджане». «Позабыв» при этом упомянуть, что два года назад в интервью телеканалу ARB этот самый «молодой экспат» сам рассказывал, что получил образование по специальности «военная и геополитическая история», до 2015 г. работал сфере военной и глобальной безопасности, что, наконец, по словам отца этого «молодого экспата», французская разведка в Баку склонила его к не совсем добровольному сотрудничеству… Одна из крупнейших газет Франции «не в курсе»? Или намеренно врет?

Честно говоря, в такую глубокую неосведомленность Le Figaro не верится. Хотя бы потому, что там продолжают бесстыдно лгать и по многим другим аспектам.

Ещё один «перл» французских журналистов: ах, Баку стремится очернить Францию! Некая организация Viginium, «которая борется против иностранного цифрового вмешательства, опубликовала отчет о связанной с Азербайджаном масштабной кампании по дискредитации Франции как организатора очередных Олимпийских игр. Организация выявила тысячи материалов с изображениями беспорядков в Париже и призывами к бойкоту спортивного события мирового масштаба», а вот «аккаунты, большинство из которых кажутся интернет-троллями, в основном связаны с Азербайджаном». Об этом наезде на нашу страну Minval уже рассказывал. Ну если до Le Figaro тогда «не дошло», повторим: в Париже полагают, что беспорядки на улице французской столицы организовали азербайджанские спецслужбы? Что крыс и клопов, заполонивших Париж, везли из Баку какими-то тайными путями? Или, может быть, это мы протащили на пост мэра Парижа мадам Анн Идальго, которая находила время фотографироваться на фоне грузовиков с провокационными плакатиками «помощь Арцаху», но вот на борьбу с клопами и крысами ее уже не хватило? Наконец, знакома ли журналистам Le Figaro пословица, в каких случаях не следует пенять на зеркало?

А Le Figaro продолжает «позориться до конца» — в кавычках и без. И интригующим тоном рассказывает про еще одно «свидетельство азербайджанского вмешательства». Оказывается, «в связи с визитом министра Вооруженных сил Себастьена Лекорню в Новую Каледонию, азербайджанское агентство «Азертадж» послало туда двух женщин, выдававших себя за «журналисток»», но они на самом деле шпионки.

Честно говоря, это уже просто по-человечески неприятно. У одной из ведущих французских газет должны быть хотя бы зачаточные понятия о профессиональной солидарности и уважения к своей профессии – даже если соответствующие тезисы и поручения «спустили» прямиком из Елисейского дворца. А ещё – минимальные навыки факт-чекинга. Чтобы, пытаясь кидаться нечистотами, как мартышки в зоопарке, в адрес азербайджанских коллег, не попасть… Ну, скажем, в пресс-службу собственного МИДа.

В самом деле, Шахла Агаларова, которая, по утверждению Le Figaro и тех, кто её дёргает за ниточки, «шпионка, которая выдает себя за журналистку», с 2010 года работает собственным корреспондентом «АзерТАдж» во Франции и ежегодно проходит аккредитацию в МИДе Франции. Чью пресс-службу Le Figaro «окунула», вежливо выражаясь, в скандал так, что мало не покажется. Общепринятая в мире процедура аккредитации иностранных корреспондентов в МИДе продумано так, что человеку, «выдающему себя за журналиста», получить её невозможно. Это Le Figaro можно писать статьи, не имея даже малейших представлений о журналистском профессионализме. Что же касается второй азербайджанской журналистки — Айгюн Гасановой, то она 10 лет – с 2010-го по 2020-й годы – работала в АзерТАдж, затем два года — на телеканале ATV, и в 2023-м году опять вернулась в АзерТАдж. И что же – французская разведка вместе с посольством не смогла раздобыть своему руководству даже эту совершенно открытую информацию? Чем же они в этом случае занимались в Баку? Макрон может, разумеется, менять как перчатки шефов спецслужб, но там, судя по всему, не хватает профессионализма не только на верхних этажах.

Ещё одна претензия Le Figaro в адрес Азербайджана: в Баку – какая наглость! – на форумы Движения Неприсоединения приглашали активистов антиколониального движения во французских колониях, прежде всего Новой Каледонии! Так и хочется спросить: и? В Париже полагают, что Азербайджан – это «заморский департамент» Франции? Или, может быть, в редакции Le Figaro полагают, что в Париже заседает «мировое правительство»? И Азербайджан обязан испрашивать у Франции разрешения, кого приглашать, кого не приглашать и какую позицию относительно деколонизации Новой Каледонии занимать? Наконец, устраивает шумный акции поддержки карабахских сепаратистов, в Париже забыли собственный «послужной список»? И не представляли себе, что Азербайджан со своими позициями в Движении Неприсоединения, не найдёт, где ответить Франции? В политике приходится, конечно, сталкиваться и с некомпетентностью, и с завышенной самооценкой, но чтобы настолько… Здесь уже требуется не политический ликбез, а медицинская помощь.

А Le Figaro не успокаивается. Журналисты этого НЕуважаемого издания беседуют… с Эмином Гусейновым. О нем даже «целевая аудитория» уже стала забывать, но Le Figaro готова иметь дело даже с такими, пардон, лежалыми политическими отбросами. И cей персонаж, у которого явно случился детсадовский «синдром табуретки», наслаждается вниманием, как он считает, «влиятельных журналистов» и послушно бубнит ровно то, что от него хотят услышать – дескать, такому-все кому авторитарному правительству Азербайджана нужен «внешний враг», и сейчас качестве этого «внешнего врага» выборы Франция. Интересно, конечно, на какую степень клинической наивности рассчитана эта установка. Потому как любой, кто следил за новостями на азербайджано-французском треке, прекрасно знают: отношения были испорчены по инициативе Парижа. Так что если кто и искал «внешнего врага», уж точно не Баку.

Более того, смеем напомнить: в Азербайджане не стали переименовывать «французский квартал» в «Белом городе», закрывать Французский лицей или демонстративно выкорчевывать деревце, некогда посаженная теперь уже бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. А вот власти Франции умудряются вымарать все упоминания об Азербайджане в «Азербайджанском парке» города Эвиан-ле-Бен, замотать в непонятную пластиковую плёнку памятник Хуршудбану Натаван и даже не пытаться искать повредивших его вандалов…

Ну что же, остается только вспомнить отрывок из недавнего интервью президента Азербайджана Ильхам Алиева, посвященный именно отношениям Азербайджана и Франции: «Мы это наблюдаем сейчас не только во Франции, но и в большинстве европейских стран, когда со сцены ушли люди, имеющие большой авторитет и в своих странах, и на международной арене, и пришли, в общем-то, случайные люди, популисты, демагоги, и к чему это приводит, мы это все видим».

К сожалению, те же процессы наблюдаются во французской журналистике.

Отдел политики Minval.az