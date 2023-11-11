ЕС не хочет выделять Украине 20 миллиардов

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Германия и ряд других стран Евросоюза выступают против предоставления Украине военной помощи в размере 20 миллиардов евро. Reuters отмечает, что план Евросоюза встретил жесткое сопротивление со стороны ряда стран-членов и может быть изменен.

Неназванный дипломат уточнил, что против столь больших расходов на Украину выступает Германия.

«Я пока не назову план мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить… У Германии возникло много вопросов и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», – подчеркнул дипломат.