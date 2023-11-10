ЕС не сможет выполнить обещание по поставке миллиона боеприпасов Украине

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Европейский Союз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине 1 миллион выстрелов артиллерийских боеприпасов. Это усложняет способность Киева успевать за собственным производством России.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом, Европейская служба внешнеполитической деятельности (EAS) проинформировало дипломатов о том, что ЕС, скорее всего, не достигнет цели, намеченной на март 2024 года.

В соответствии с планами, составленными ранее в этом году, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала за счет использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.