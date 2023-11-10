Высота волн на Каспии достигла 4,5 метров, в районах пошли дожди и снег

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По состоянию на 14:00 скорость северо-западного ветра в Баку усилилась.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 30 м/с.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волн в Каспийском море достигла 4,5 метров.

Западный ветер в высокогорных районах Загатальского района усилился до 34 м/с, в Нафталане – до 18 м/с, в Шахдаге – до 17 м/с. Порывы ветра ослабли в Гяндже, Геранбое, Алтыагадже, Барде, Гобустане, Тертере, Губе, Шабране.

В Загатале, Гахе, Шеки прошли дожди, в Шахдаге и высокогорных районах Загатальского района пошел снег.