Орбан рассказал о решении Украины по мирному договору

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Украина решила не подписывать мирный договор с Россией в 2022 году по воле США, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение», — цитирует Орбана РИА Новости.

По его словам, как гласит дипломатическая сплетня, Киев не подписал соглашение по указанию Вашингтона.

Политик заявил, что среди дипломатов хорошо известны слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года. Тем не менее немецкие власти официально это не подтвердили, добавил Орбан.