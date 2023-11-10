Орбан рассказал о решении Украины по мирному договору

Украина решила не подписывать мирный договор с Россией в 2022 году по воле США, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение», — цитирует Орбана РИА Новости.
По его словам, как гласит дипломатическая сплетня, Киев не подписал соглашение по указанию Вашингтона.
Политик заявил, что среди дипломатов хорошо известны слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года. Тем не менее немецкие власти официально это не подтвердили, добавил Орбан.