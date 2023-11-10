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Пашинян рассказал, о чем говорил с Макроном

Пашинян рассказал, о чем говорил с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позитивно оценил встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась 9 ноября в Елисейском дворце.

В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что в рамках переговоров обсудил с Макроном вопросы, связанные с ситуацией на Южном Кавказе.

«Отличная беседа с президентом Эммануэлем Макроном. Мы обменялись мнениями об углублении исключительных дружественных отношений и укреплении двусторонней повестки дня, сотрудничестве с Евросоюзом, а также по вопросам, связанным с ситуацией на Южном Кавказе», — написал Пашинян.

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