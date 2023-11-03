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Элизабет Троссел: Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе

Элизабет Троссел: Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе

Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом, сказала на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

«Мы явно говорим о совершении множества различных военных преступлений в Газе», – ответила она вопрос, совершает ли Израиль преступление против человечности в Газе.

В ходе брифинга Троссел уточнила, что насильственное перемещение населения, систематические удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, а также коллективное наказание, применяемое Израилем к жителям Газы, являются военными преступлениями.

Пресс-секретарь УВКПЧ добавила, что только компетентный суд может определить, совершает ли Израиль геноцид в Газе.

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