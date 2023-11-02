Микаил Джаббаров: Благодаря мерам правительства наблюдается снижение цен на продукты

194 Просмотров

Благодаря мерам правительства наблюдается снижение продовольственных цен.

Об этом в ходе обсуждения пакета государственного бюджета Азербайджана на 2024 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр экономики Микаил Джаббаров, передает АПА.

По его словам, в результате победы азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего территории Азербайджана были освобождены от оккупации. Министр отметил, что, несмотря на снижение доходов в нефтегазовом секторе в текущем году, в ненефтяном секторе зафиксирован рост:

«Рост производства в промзонах ненефтегазового сектора является положительным. Касаясь внешнеторгового баланса, хотел бы отметить, что в этом году мы добились большого профицита. В частности, следует отметить, что экспорт продукции ненефтяного сектора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15%».

Микаил Джаббаров также коснулся цен на продукты питания: «В результате принятых правительством мер мы наблюдаем снижение цен на продукты питания».

Министр отметил, что 76% налоговых поступлений в ненефтяном секторе приходится на частный сектор:

«Это очень важный момент. Эти результаты дают основу ряду наших показателей, положительно влияют на рост наших валютных резервов, и не возникает необходимость в трансферте из Государственного нефтяного фонда».