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МИД Украины потребовал от Анкары объяснений из-за участия делегации Ялты в форуме в Турции

МИД Украины потребовал от Анкары объяснений из-за участия делегации Ялты в форуме в Турции

Украина потребовала от турецких властей объяснений из-за участия делегации Ялты в прошедшем в Турции заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти».

Об этом официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Николенко, Киев с чрезвычайной серьезностью воспринимает эту ситуацию. МИД Украины запросил официальные объяснения у Турции по поводу статуса визита представителей администрации Ялты. Украинский чиновник заявил, что, по его сведениям, на форуме обсуждалась возможность установления побратимских связей Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

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