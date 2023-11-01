Боррель раскритиковал Израиль за удар по лагерю беженцев в Джабалии

145 Просмотров

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал удар Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа.

На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он заявил, что потрясен количеством потерь среди гражданского населения.

Боррель сослался на «четкую позицию Совета ЕС о том, что Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным и гуманитарным правом», однако выразил недовольство бомбардировкой лагеря беженцев на севере Газы.

«Право на самооборону всегда должно уравновешиваться обязательством защищать гражданское население в максимально возможной степени», — заявил политик.

Он подчеркнул, что «законы войны и гуманности» должны применяться всегда, в том числе, когда речь идет о предоставлении гуманитарной помощи.