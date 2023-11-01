В Азербайджане будут утверждены новые тарифы на проезд в метро

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Полномочия по утверждению тарифов на проезд в метро переданы Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом в интервью Азертадж сообщил заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Идаят Мамедов.

Он напомнил, что 2 сентября текущего года президент Ильхам Алиев подписал Указ «О внесении изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики относительно совершенствования регулирования тарифов и платы за услуги в сфере цифрового развития и транспорта». В соответствии с этим документом были внесены изменения в «Положение о Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики».

Тарифная политика в этой сфере осуществляется согласно внесенным изменениям, за исключением случаев, определенных президентом Азербайджана.

По словам заместителя председателя, в соответствии с изменениями, тарифы и плата за услуги в сфере цифрового развития и транспорта, а также цены (тарифы), утвержденные Кабинетом Министров, и тарифы, предусмотренные перечнем товаров (работ, услуг), регулируются государством с учетом мнения министерств экономики и финансов, а полномочия по их утверждению предоставлены Министерству цифрового развития и транспорта.

Идаят Мамедов добавил, что в соответствии с пунктом 9 Указа Министерству цифрового развития и транспорта поручено утвердить в течение шести месяцев тарифы и плату за услуги, предусмотренные частями 1-8 документа, с учетом заключения министерств экономики и финансов и проинформировать об этом президента Азербайджана. В Указе также отмечено, что действующие тарифы и плата за услуги останутся в силе до тех пор, пока Министерство цифрового развития и транспорта не утвердит новые тарифы и плату за услуги.

Заместитель председателя сообщил, что Министерство цифрового развития и транспорта ведет активную работу с ЗАО «Бакинский метрополитен» и другими учреждениями с целью обеспечения решения вопросов, вытекающих из вышеупомянутого Указа.

Кроме того, Идаят Мамедов отметил, что в прошлом году перевозка одного пассажира обходилась Бакметрополитену в 68 гяпиков.