«Израиль» вслух, «Иран» в уме — кого действительно опасаются на берегах Персидского Залива? |
Азербайджанца в Португалии приняли за террориста из-за гранатового сока (видео) |
В армянском учебнике истории Карабах указан частью Азербайджана |
У Байдена признали гибель мирных жителей во время израильских обстрелов (видео) |
Азербайджан и Россия обсуждают инициативы в энергосфере |
Эрдоган резко отреагировал на обстрел турецкой больницы в Газе и призвал остановить Израиль (видео) |
Гагик Агат решил остаться в Карабахском регионе Азербайджана (видео) |
Американские мусульмане выдвинули Байдену ультиматум |
Азербайджан обеспечил репатриацию женщин и детей из Сирии |
Главное Общество

В Азербайджане будут утверждены новые тарифы на проезд в метро

В Азербайджане будут утверждены новые тарифы на проезд в метро

Полномочия по утверждению тарифов на проезд в метро переданы Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом в интервью Азертадж сообщил заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Идаят Мамедов.

Он напомнил, что 2 сентября текущего года президент Ильхам Алиев подписал Указ «О внесении изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики относительно совершенствования регулирования тарифов и платы за услуги в сфере цифрового развития и транспорта». В соответствии с этим документом были внесены изменения в «Положение о Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики».

Тарифная политика в этой сфере осуществляется согласно внесенным изменениям, за исключением случаев, определенных президентом Азербайджана.

По словам заместителя председателя, в соответствии с изменениями, тарифы и плата за услуги в сфере цифрового развития и транспорта, а также цены (тарифы), утвержденные Кабинетом Министров, и тарифы, предусмотренные перечнем товаров (работ, услуг), регулируются государством с учетом мнения министерств экономики и финансов, а полномочия по их утверждению предоставлены Министерству цифрового развития и транспорта.

Идаят Мамедов добавил, что в соответствии с пунктом 9 Указа Министерству цифрового развития и транспорта поручено утвердить в течение шести месяцев тарифы и плату за услуги, предусмотренные частями 1-8 документа, с учетом заключения министерств экономики и финансов и проинформировать об этом президента Азербайджана. В Указе также отмечено, что действующие тарифы и плата за услуги останутся в силе до тех пор, пока Министерство цифрового развития и транспорта не утвердит новые тарифы и плату за услуги.

Заместитель председателя сообщил, что Министерство цифрового развития и транспорта ведет активную работу с ЗАО «Бакинский метрополитен» и другими учреждениями с целью обеспечения решения вопросов, вытекающих из вышеупомянутого Указа.

Кроме того, Идаят Мамедов отметил, что в прошлом году перевозка одного пассажира обходилась Бакметрополитену в 68 гяпиков.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку стройкомпания оштрафована более чем на 25 тыс. манатов за вырубку деревьев
Общество

В Баку стройкомпания оштрафована более чем на 25 тыс. манатов за вырубку деревьев

2023/11/01, 14:37
AZAL приобретет 3 новых самолета Airbus A320
Общество

AZAL приобретет 3 новых самолета Airbus A320

2023/11/01, 13:53
В Азербайджане будут утверждены новые тарифы на проезд в метро
Общество

В Азербайджане будут утверждены новые тарифы на проезд в метро

2023/11/01, 13:38
Эмин Амруллаев: Чем тратить 1500 манатов на подготовку одного инженера, лучше их не готовить
Общество

Эмин Амруллаев: Чем тратить 1500 манатов на подготовку одного инженера, лучше их не готовить

2023/11/01, 13:21
Министр: Согласно нашим прогнозам, в ближайшие три года как минимум три азербайджанских вуза войдут в Топ-800
Общество

Министр: Согласно нашим прогнозам, в ближайшие три года как минимум три азербайджанских вуза войдут в Топ-800

2023/11/01, 12:53
Утвержден Генплан развития города Зангилан до 2040 года
Общество

Утвержден Генплан развития города Зангилан до 2040 года

2023/11/01, 12:42
Проходит очередной судебный процесс над Вагифом Хачатуряном, потерпевшие дают показания (видео, обновлено)
Общество

Проходит очередной судебный процесс над Вагифом Хачатуряном, потерпевшие дают показания (видео, обновлено)

2023/11/01, 12:27
В Баку еще два автобусных маршрута переходят на безналичную оплату
Общество

В Баку еще два автобусных маршрута переходят на безналичную оплату

2023/11/01, 12:10
Сын Арифа Гаджилы попал под арест (видео)
Общество

Сын Арифа Гаджилы попал под арест (видео)

2023/10/31, 23:41