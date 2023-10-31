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Посол Бродский: Украина является самой произраильской страной в Европе

Посол Бродский: Украина является самой произраильской страной в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Израиль с визитом в любое время. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью Ynet.

Журналисты его спросили, правда ли, что в Израиле ответили Украине после начала нападения ХАМАС, что сейчас не самое лучшее время для визита Зеленского в страну.

«Это неправда, потому что официального запроса от Украины относительно визита не было. В Украину направили сообщение, что он может приехать в Израиль в любое время, и я верю, что он приедет в ближайшее время. Дата еще не назначена, но он есть желанным гостем в Израиле, и я верю, что визит будет скоро», – сказал Бродский.

Посол поблагодарил украинцев за поддержку Израиля и заявил, что сейчас «Украина является самой произраильской страной в Европе».

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