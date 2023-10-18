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Власти Украины будут официально считать молдавский язык румынским

Власти Украины будут официально считать молдавский язык румынским

Руководство Украины отныне официально будут считать молдавский язык румынским. Об этом 18 октября сообщил находящийся с визитом в Украине премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный», — цитирует слова Чолаку в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем украинский телеканал «Прямой».

Чолаку указал, что еще предстоит предпринять некоторые законодательные шаги, включая уведомление об этом Европейского совета. Кроме того, румынский премьер назвал молдавский язык «изобретением России», добавив, что после решения Киева этот язык «был вычеркнут».

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