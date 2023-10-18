Израиль настаивает на извинениях ООН |
На Уолл-Стрит подняли азербайджанский триколор (фото) |
Армения создает военизированные структуры и мечтает о новой войне (видео) |
Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото) |
Эрдоган поздравил Азербайджан |
Байрамов и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе |
Байден: Пентагон предоставил данные, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе |
Турция объявит трехдневный траур в связи с жертвами в Газе |
Баку озвучил свою позицию по палестино-израильскому конфликту (фото) |
Главное Политика

Гафарова провела встречу с турецким министром

Гафарова провела встречу с турецким министром

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 18 октября встретилась с министром по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ.

Согласно информации парламента Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких отношений во всех сферах. Было подчеркнуто, что благодаря политической воле глав государств эти связи достигли своего наивысшего развития, Шушинская декларация определила новые цели по дальнейшему укреплению отношений стратегического союзничества между двумя странами. В этом контексте было затронуто значение дальнейшего расширения сотрудничества между государственными структурами.

Сахиба Гафарова отметила важность взаимодействия и обмена опытом соответствующих государственных структур Азербайджана и Турции в области заботы о семье и детях, укрепления положения женщин в обществе, пропаганды семейных ценностей. Она отметила, что сотрудничество между соответствующими комитетами обоих парламентов может способствовать сотрудничеству в этой области.

Председатель Милли Меджлиса отметила важность соглашения «О сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Великим национальным собранием Турции» с точки зрения реализации пункта Шушинской декларации о межпарламентском сотрудничестве и отражения азербайджано-турецких союзнических отношений на парламентском уровне.

Министр по делам семьи и социальных служб Турецкой Республики Махинур Оздемир Гёкташ выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане, рассказала о встречах, проведенных в нашей стране, сотрудничестве между возглавляемой ею структурой и соответствующими государственными органами Азербайджана.

На встрече также присутствовали председатель комитета Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, депутаты Амина Агазаде и Кенуль Нуруллаева, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев, председатель комиссии по гендерному равенству Великого национального собрания Турции, депутат Чигдем Эрдоган Атабек, члены этой комиссии, депутаты Алие Тимиси Эрсевер, Рукен Килерчи, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.

Теги:
Из этой рубрики
Глава ОЗА указал на огромную поддержку братской Турции
Политика

Глава ОЗА указал на огромную поддержку братской Турции

2023/10/18, 21:31
Эрдоган вновь разочаровался в Совбезе ООН
Политика

Эрдоган вновь разочаровался в Совбезе ООН

2023/10/18, 21:07
ОЗА: Французский посол явно путает адреса
Политика

ОЗА: Французский посол явно путает адреса

2023/10/18, 21:04
Гафарова провела встречу с турецким министром
Политика

Гафарова провела встречу с турецким министром

2023/10/18, 20:47
Парламент Азербайджана осудил предвзятость Сената Испании
Политика

Парламент Азербайджана осудил предвзятость Сената Испании

2023/10/18, 20:33
Посольство США поздравило народ Азербайджана
Политика

Посольство США поздравило народ Азербайджана

2023/10/18, 19:48
Байрамов обсудил с госминистром ОАЭ положение дел на Ближнем Востоке
Политика

Байрамов обсудил с госминистром ОАЭ положение дел на Ближнем Востоке

2023/10/18, 19:41
В ММ осудили антиазербайджанскую предвзятость парламента Нидерландов
Политика

В ММ осудили антиазербайджанскую предвзятость парламента Нидерландов

2023/10/18, 19:21
Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото)
Политика

Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото)

2023/10/18, 18:54