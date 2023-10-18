Гафарова провела встречу с турецким министром

92 Просмотров

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 18 октября встретилась с министром по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ.

Согласно информации парламента Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких отношений во всех сферах. Было подчеркнуто, что благодаря политической воле глав государств эти связи достигли своего наивысшего развития, Шушинская декларация определила новые цели по дальнейшему укреплению отношений стратегического союзничества между двумя странами. В этом контексте было затронуто значение дальнейшего расширения сотрудничества между государственными структурами.

Сахиба Гафарова отметила важность взаимодействия и обмена опытом соответствующих государственных структур Азербайджана и Турции в области заботы о семье и детях, укрепления положения женщин в обществе, пропаганды семейных ценностей. Она отметила, что сотрудничество между соответствующими комитетами обоих парламентов может способствовать сотрудничеству в этой области.

Председатель Милли Меджлиса отметила важность соглашения «О сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Великим национальным собранием Турции» с точки зрения реализации пункта Шушинской декларации о межпарламентском сотрудничестве и отражения азербайджано-турецких союзнических отношений на парламентском уровне.

Министр по делам семьи и социальных служб Турецкой Республики Махинур Оздемир Гёкташ выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане, рассказала о встречах, проведенных в нашей стране, сотрудничестве между возглавляемой ею структурой и соответствующими государственными органами Азербайджана.

На встрече также присутствовали председатель комитета Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, депутаты Амина Агазаде и Кенуль Нуруллаева, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев, председатель комиссии по гендерному равенству Великого национального собрания Турции, депутат Чигдем Эрдоган Атабек, члены этой комиссии, депутаты Алие Тимиси Эрсевер, Рукен Килерчи, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.