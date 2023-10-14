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Зеленский: Кремль должен начать привыкать к своим проигрышам

Зеленский: Кремль должен начать привыкать к своим проигрышам

Война РФ против Украины находится сейчас «на историческом повороте: либо Россия сломает свободу» и распространит зону геополитической нестабильности, либо проиграет в этом противостоянии. Как пишет liga.net, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force.

«Все мы сейчас на историческом повороте. Вариантов всего два: или террористической России удастся сломать свободу, и тогда по всему нашему континенту распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы. Или благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря нашей общей защите свободы, Россия проиграет в этом противостоянии», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если Россия проиграет, то в результате будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность «по всей линии — от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа».

Украинский президент отметил, что Кремль «должен начать привыкать к своим проигрышам».

«И, в частности, проигрыш второй зимы, проигрыш его энергетического террора однозначно придаст силы всем нам. И вести Россию проигрышами дальше будет проще», — добавил Зеленский.

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