В первом полугодии 2024 года начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС

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Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться в первом полугодии 2024 года.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовкву по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Бельгии Александра Де Кроо.

«Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС», – написал он.

По словам Жовквы, председательство Бельгии не ограничится только символизмом. Он подчеркнул, что союзник будет поддерживать Украину из самого «институционального сердца» Евросоюза.